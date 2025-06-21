أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، أحد أعرق الأندية في القارة السمراء، تعاقده الرسمي مع المهاجم السوري المخضرم عمر السومة، قادماً من نادي العروبة السعودي، في صفقة بارزة تأتي بالتزامن مع مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.ونشر النادي المغربي عبر منصاته الرسمية مقطع فيديو ترحيبياً يظهر فيه النجم السوري وهو يقول: «عمر السومة، من سورية إلى الوداد»، ورافق الفيديو تعليق لافت من إدارة النادي: «من الشام إلى القلعة الحمراء»، في إشارة إلى قيمة اللاعب الفنية والتاريخية وانضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر في مرحلة مفصلية من الموسم.تأخر الالتحاق بسبب التأشيرةوعلى الرغم من تسجيل اسمه رسمياً في قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية إلا أن السومة غاب عن المواجهة الافتتاحية التي خسرها الوداد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، بسبب تأخر إصدار تأشيرته الأمريكية عقب سفره إلى العاصمة السويسرية برن لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة.وكشفت مصادر «عكاظ» أن تأخيراً طرأ نتيجة عطلة رسمية في السفارة الأمريكية هناك، حيث كان الاثنين الماضي موعداً لعمر السومة في السفارة الأمريكية لإنهاء إجراءات استخراج التأشيرة بشكل متعجل بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من خلال مقره الرئيسي في سويسرا، ما أدى إلى تأجيل سفر اللاعب وانضمامه إلى بعثة الفريق حتى الجمعة 20 يونيو، حيث يُقيم الوداد معسكره الخاص بالبطولة في ولاية ماريلاند الأمريكية.أول ظهور أمام يوفنتوسبعد حل الأزمة، انضم السومة (36 عاماً) إلى معسكر الفريق في الولايات المتحدة، ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام يوفنتوس الإيطالي، المقررة مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة. وتُختتم مشاركة الوداد في مرحلة المجموعات بمواجهة مرتقبة ضد العين الإماراتي الخميس الموافق 26 يونيو الجاري.وقال السومة، في أول تصريح له بعد انضمامه إلى الفريق، عبر حساب النادي على منصة «إكس»: «السلام عليكم جماهير سورية وجماهير الوداد، أول مباراة لي ستكون أمام يوفنتوس، بإذن الله أرفع اسم بلدي وأسعد جماهيرنا جميعاً».صفقة استثنائية للمونديال فقطالصفقة جاءت ضمن نافذة الانتقالات الاستثنائية التي أتاحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خصيصاً للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ويُتوقع أن تقتصر مشاركة السومة على هذه البطولة فقط، من دون التوصل إلى عقد احترافي دائم مع الوداد حتى الآن.ويمثل السومة قيمة هجومية كبيرة للوداد، إذ يُعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة العربية، كما أنه الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين خلال مسيرته الطويلة مع النادي الأهلي، التي امتدت لنحو 8 مواسم، توّج خلالها بلقب دوري المحترفين في موسم 2015–2016.مسيرة حافلةبدأ السومة مسيرته الكروية في نادي الفتوة السوري، ثم خاض تجربة ناجحة مع القادسية الكويتي قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي في عام 2014، حيث سطع نجمه محليا وقاريا. وفي عام 2022، انتقل إلى العربي القطري على سبيل الإعارة قبل أن يُوقّع معه نهائيا في 2023. لاحقاً، عاد إلى السعودية عبر بوابة العروبة، الذي سجل معه 11 هدفاً وصنع 3 في نصف موسم، رغم أن الفريق هبط لاحقاً إلى دوري الدرجة الأولى.قيمة معنوية وتاريخيةبانضمامه إلى الوداد، يصبح عمر السومة أحد القلائل من اللاعبين السوريين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية، في إنجاز شخصي وتاريخي للاعب ولمسيرته، كما يمثل ذلك حضورا مهما للكرة السورية على الساحة الدولية.ويأمل أنصار الوداد في أن يُحدث السومة الفارق خلال المواجهتين المتبقيتين، وأن يُساهم في إعادة الفريق إلى مسار النتائج الإيجابية في ظل المنافسة الشرسة ضمن المجموعة التي تضم بطل أوروبا مانشستر سيتي، ويوفنتوس الطامح، والعين الطموح.بهذا التعاقد، يؤكد الوداد المغربي سعيه لتعزيز صفوفه بأسماء وازنة، حتى وإن كانت مشاركتها محدودة، بينما يستعيد السومة فرصة الظهور على مسرح عالمي جديد قد يكون من أبرز محطات مشواره الكروي الطويل.