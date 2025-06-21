مصدر لـ«عكاظ»: سعود عبدالحميد يقترب من «تولوز»

أكد مصدر مقرب من النجم الدولي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق روما الإيطالي، أن اللاعب يفضل مواصلة احترافه الخارجي من خلال خوض تجربة احترافية مع نادي تولوز الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وجاء اختيار اللاعب لنادي تولوز من أجل أن يحظى بفرصة المشاركة ضمن خارطة الفريق بالدوري الفرنسي.وكشف المصدر أن المحادثات جارية بين ناديي روما الإيطالي وتولوز الفرنسي من أجل إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.يذكر أن اللاعب سعود عبدالحميد انتقل من نادي الهلال إلى نادي روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات مضى منها موسم واحد وتبقت له ثلاثة مواسم قادمة.