تابعوا عكاظ على
Google News Account
أكد مصدر مقرب من النجم الدولي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق روما الإيطالي، أن اللاعب يفضل مواصلة احترافه الخارجي من خلال خوض تجربة احترافية مع نادي تولوز الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وجاء اختيار اللاعب لنادي تولوز من أجل أن يحظى بفرصة المشاركة ضمن خارطة الفريق بالدوري الفرنسي.

وكشف المصدر أن المحادثات جارية بين ناديي روما الإيطالي وتولوز الفرنسي من أجل إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

يذكر أن اللاعب سعود عبدالحميد انتقل من نادي الهلال إلى نادي روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات مضى منها موسم واحد وتبقت له ثلاثة مواسم قادمة.
أخبار ذات صلة
 
تركي آل الشيخ لـ«عكاظ»: المملكة الرقم الصعب عالمياً.. و«نزال القرن» بداية شراكة تاريخية مع Netflix
تركي آل الشيخ لـ«عكاظ»: المملكة الرقم الصعب عالمياً.. و«نزال القرن» بداية شراكة تاريخية مع Netflix
مصدر لـ«عكاظ»: سعود عبدالحميد يقترب من «تولوز»
مصدر لـ«عكاظ»: سعود عبدالحميد يقترب من «تولوز»