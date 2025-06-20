نظم الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي للشباب لكرة اليد المشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في بولندا، محاضرة نوعية تثقيفية وتحفيزية للاعبي المنتخب بعنوان «التهيئة الذهنية والجاهزية النفسية في البطولات الكبرى»، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن نصر هلال، وعضو مجلس الإدارة نور الزاير.وركزت المحاضرة التي قدمها الدكتور خالد الشرجي، في مقر إقامة البعثة بمدينة كيلسي البولندية، على الجوانب النفسية المؤثرة في تحقيق الأداء الأمثل، متناولة مفاهيم «المنطقة المثالية للأداء» (The Sweet Spot)، وإستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية، والتركيز خلال المباريات، وأهمية الروتين الذهني في يوم اللقاء.واشتملت المحاضرة على تمارين ذهنية تفاعلية، ونماذج من تجارب لاعبين عالميين في كيفية إدارة الانفعالات تحت الضغط، إلى جانب حوار مفتوح مع اللاعبين لمناقشة أبرز التحديات الذهنية، التي تواجههم خلال البطولات الدولية.ولاقت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من اللاعبين، الذين عبّروا عن امتنانهم لهذه المبادرة، التي عزّزت من ثقتهم بأنفسهم وأسهمت في رفع جاهزيتهم النفسية خلال منافسات البطولة.