أشار المحاضر الآسيوي والمدرب الوطني يحيى جابر في حديثه لـ«عكاظ» أن الهلال كان نداً كبيراً لريال مدريد، بل أفضل في بعض مراحل المباراة. وقال: «في أولى مباريات الهلال ضمن دور المجموعات من كأس العالم للأندية، فرض الهلال نفسه كند قوي أمام ريال مدريد، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 في مواجهة شهدت ندية كبيرة، فالهلال دخل اللقاء بتركيز ذهني عالٍ، وتنظيم دفاعي متماسك وصلب، ونجح في إغلاق المساحات أمام هجوم ريال مدريد، خصوصا خلال الدقيقة 40 الأولى، والتي شهدت ضغطاً هلالياً متواصلاً كاد أن يثمر عن هدف مبكر، لولا احتساب التسلل».وأضاف، رغم قصر فترة التحضير، إلا أن الفريق أظهر جاهزية بدنية وتكتيكية، واستغل فترات الراحة للتنظيم وإعادة ضبط الإيقاع، فيما تألق الحارس ياسين بونو الذي كان حاسماً، وخصوصاً بتصديه لركلة الجزاء التي منعت ريال مدريد من خطف الانتصار في الدقائق الأخيرة.تراجع بعد هدف التعادلظهر بعض التراجع في الأداء بعد هدف التعادل، مع قلة الفعالية في الكرات العرضية وبطء في التحولات الهجومية، وهي أمور سيكون على إنزاغي معالجتها قبل المواجهة القادمة.ريال مدريد والعامل المناخيوقال جابر: «بدأ ريال مدريد بتردد واضح في التمرير والتنظيم، وهو ما أشار إليه كورتوا بين الشوطين، ورغم ذلك ظهر الفريق بشكل أفضل في الشوط الثاني، خصوصاً بعد دخول آردا جولر، الذي نجح في خلق فرص، لكنه افتقد للمسة الأخيرة، وخصوصا في ركلة الجزاء التي أضاعها فالفيردي، فيما كان العامل المناخي مؤثراً على أداء اللاعبين في الأطراف وسرعة الانتقال والضغط».الهلال أمام رد بول سالزبورغوأضاف، ستكون مباراة الهلال القادمة أمام رد بول سالزبورغ، وهو الفريق الأوروبي الشاب والسريع، ويملك قابلية كبيرة على اللعب الجماعي والزمن السريع، وأتوقع أن المباراة ستكون هلالية متوازنة، وبنظافة دفاعية هادئة، مع خلق فرص من الأطراف، والنتيجة المرجحة ستكون فوز هلالي بنتيجة هدف أو التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين مع الحذر.الهلال أمام باتشوكا المكسيكيوقال، سيلعب الهلال المباراة بعد القادمة أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وهو فريق قوي وسط الملعب وهجمات مرتدة، وأتوقع أن تكون المواجهة تكتيكية متوازنة، مع سلبيات الهلال البطيئة في التحول، ولكن مع تنظيم دفاعي أفضل ستكون النتيجة المرجحة إما التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أو بفوز هلالي بهدفين مقابل هدف إذا تحسن الأداء الهجومي.المحافظة على التركيز والروحواختتم قائلاً، إذا حافظ الهلال على تركيزه الدفاعي، واستفاد من روح مباراته أمام ريال مدريد، فإنه سيملك فرصا حقيقية في الفوز بالمباراتين القادمة، لاسيما إذا تعامل اللاعبون بطريقة احترافية مع المواجهات القادمة، وقدموا نفس عطائهم أمام ريال مدريد لاسيما أن الأندية الأخرى شهدت الهلال وستلعب معه بكل قوة.