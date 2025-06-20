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دحض مصدر مقرب من نادي الاتحاد الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية و مواقع التواصل الاجتماعي عن فكرة التفريط بالنجم البرازيلي فابينهو المحترف في الفريق الاتحادي الكروي الأول، سواءً بالإعارة أو بيع المدة المتبقية من عقده والتي تبقى فيها موسم واحد.

وأكد المصدر لـ«عكاظ» أن النجم فابينهو أحد العناصر الأساسية في الفريق الاتحادي ومن الصعب التخلي عنه في الموسم القادم الذي تنتظر العميد أربع بطولات محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال نخبة آسيا).

وكان اللاعب فابينهو ساهم مع زملائه في تحقيق الفريق الاتحادي لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك في الموسم الماضي.

يذكر أن النجم البرازيلي فابينهو انضم لنادي الاتحاد قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية يوليو 2023 بعقد لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يوليو 2026.
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