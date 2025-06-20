وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، بطل العالم المكسيكي ساول كانيلو ألفاريز والنجم الأمريكي تيرينس كروفورد، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما في «نزال القرن»، والذي يأتي ضمن الفعاليات العالمية لموسم الرياض بالشراكة مع منصة نتفليكس.وجاءت هذه الزيارة على هامش الجولة الترويجية العالمية للنزال، حيث عقد النجمان مؤتمرًا صحفيًا هو الأول من نوعه ضمن سلسلة فعاليات Fanatics Fest، تحدثا فيه عن تفاصيل المواجهة المنتظرة التي ستقام في 13 سبتمبر القادم على مسرح مرسول بارك بالرياض.ومن المنتظر أن يشهد النزال العالمي منافسة شرسة، حيث يدخل كانيلو الحلبة برصيد 62 نزالاً احترافيًا، فاز في 60 منها، وخسر نزالين فقط. في المقابل، يحمل كروفورد سجلاً خالياً من الهزائم بـ40 نزالًا، منها 31 بالضربة القاضية.وسيشهد الحدث تواجدًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب تغطية إعلامية دولية، فيما ستُعرض المواجهة حصريًا عبر منصة Netflix، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الملاكمة.