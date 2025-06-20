خسر المنتخب السعودي مواجهته الثانية ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكأس الذهبية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، من نظيره الأمريكي بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «كيو 2» في أوستن، تكساس، إذ سجل كريس ريتشاردز هدف الفوز لأمريكا، في الدقيقة 63، برأسية من ركلة حرة نفذها سيباستيان برهالتر، ليضمن منتخبه التأهل إلى ربع النهائي، فيما جاء «الأخضر» في المركز الثاني بثلاث نقاط مستغلا تعادل منتخبي ترينداد وتوباجو وهايتي، بنتيجة 1 - 1 ضمن مباريات المجموعة نفسها، إذ بادر منتخب هايتي بالتسجيل بواسطة لاعبه فرانتزدي بيروت في الدقيقة 49، فيما أحرز جوستين جارسيا هدف التعادل لمنتخب ترينداد وتوباجو في الدقيقة 68، وبهذه النتيجة حصل كل فريق على أول نقطة له في مسيرته بالمجموعة، حيث يحتل منتخب هايتي المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب ترينداد وتوباجو، الذي جاء في مؤخرة الترتيب، في المجموعة التي يحتل فيها منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، المركزين الأول والثاني على الترتيب.