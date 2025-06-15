استهل بايرن ميونيخ الألماني مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة، بفوز كاسح (10 أهداف دون رد) على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.وبهذا الفوز يعتلي بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، وتستمر حتى 14 يوليو القادم.ويلتقي بطل الدوري الألماني في الجولتين الثانية والثالثة بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي يومَي 21 و24 يونيو الجاري، بينما وضع أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة قدمه الأولى خارجها، ويحتاج شبه معجزة في الجولتين القادمتين ليتفادى الخروج من الدور الأول.