عبّرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، عن فخرها واعتزازها بمشاركة المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف 2025) التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.وأكدت أن مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة القارية تمثل خطوة مهمة في مسيرة كرة القدم السعودية وتطورها، مشيدة بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لدعم وتمكين القطاع الرياضي، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية.وقالت: «كل الدعم والتشجيع لنجومنا في المنتخب الوطني خلال هذه المشاركة التي نعتز بها، وأنا على ثقة بقدرتهم على تقديم أداء مشرّف يعكس طموحات وطننا الغالي، ويجسّد ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور وتميّز».