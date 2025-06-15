وجّه عضو شرف نادي النصر السابق الأمير عبدالحكيم بن مساعد رسالة نقدية مباشرة إلى شركة نادي النصر الربحية واللجنة التنفيذية، على خلفية ما اعتبره خللاً مستمراً في منهجية اتخاذ القرار داخل النادي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توقفاً عاجلاً عن الاجتهادات الفردية.وقال الأمير عبدالحكيم عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي x: «لو كان تبريركم مبنياً على تقرير فني من مدرب أو مسؤول فاشل، فهو غير مقبول؛ لأنكم بأنفسكم أقررتم بضرورة رحيله.. فكيف تعتمدون على تقريره؟!».وأضاف: «الأسوأ من ذلك أنكم قررتم قرارات مصيرية وأنتم على وشك الرحيل أيضاً!». وفي سياق حديثه عن مستقبل بعض اللاعبين الأجانب، دعا الأمير عبدالحكيم إلى ترك ملف اللاعبين المحترفين، مثل بروزوفيتش وغيره، للإدارة الجديدة والجهاز الفني القادم، دون فرض قرارات قد تقيّد التوجه الفني المستقبلي للنادي.وختم رسالته بعبارة مباشرة حمّل فيها اللجنة الحالية مسؤولية التدهور الإداري، قائلاً: «أنتم بلا حياء وما عاد نتحملكم». الرسالة أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط الجماهير النصراوية، التي تُطالب منذ أسابيع بإعادة هيكلة جذرية داخل إدارة النادي، تمهيداً لبداية موسم أكثر استقراراً.