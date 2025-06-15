زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بعثة فريق الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال استعدادات الفريق للمشاركة في النسخة الموسعة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 نادياً من مختلف القارات.

ويخوض ممثل الكرة السعودية أولى مبارياته في المحفل العالمي يوم الأربعاء أمام نادي ريال مدريد الإسباني، في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي نسخة 2023 التي جمعت الفريقين على لقب كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في هذه النسخة بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021، وسط آمال كبيرة بأن يحقق حضوراً مشرّفاً يعكس تطور كرة القدم السعودية ومكانتها المتقدمة على الساحة الدولية.

وأعربت السفيرة خلال الزيارة عن اعتزازها بما يمثله الهلال من حضور وطني، مشيدة بجاهزية البعثة واستعدادها لتشريف المملكة في هذا المحفل العالمي.