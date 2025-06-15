افتتح الفريق الهلالي تدريباته اليومية بمركز دي سي يونايتد بمدينة ليسبورغ في فرجينيا، حتى غد الإثنين، بقيادة المدرب إنزاغي الذي يسعى لتجهيز الزعيم لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في افتتاح مشواره ببطولة كأس أندية العالم الحالية.ومن المقرر أن تتجه بعثة الفريق الهلالي إلى مدينة ميامي يوم بعد غد الثلاثاء، لإقامة الحصة التدريبية الأخيرة، إلى جانب انعقاد المؤتمر الصحافي للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، قبل المواجهة الكبرى أمام ريال مدريد.وتضم قائمة المدرب إنزاغي في بطولة أندية العالم كلاً من حرّاس المرمى: ياسين بونو، محمد الربيعي، عبدالإله الغامدي، أحمد أبو راسين، وخط الدفاع: علي البليهي، ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، خاليدو كوليبالي، سعد المطيري، رينان لودي، جواو كانسيلو، متعب الحربي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، حمد اليامي، سعود هارون، صالح برناوي، وخط الوسط: عبدالإله المالكي، محمد بن محيش، عبدالعزيز الهدهود، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، محمد القحطاني، خالد الغنام، محمد كنو، كايو سيزار، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، وخط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، ماركوس ليوناردو، عبد الله الحمدان، تركي الغميل.وسيخوض الفريق الهلالي ثلاث مباريات في دور المجموعات في كأس العالم للأندية الأولى أمام فريق ريال مدريد يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري الساعة 10:00 مساء، والثانية ضد سالزبورج النمساوي يوم الإثنين 23 يونيو الجاري 1:00 صباحاً، والثالثة أمام باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة 27 يونيو الجاري الساعة 4:00 صباحاً.