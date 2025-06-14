يترقّب الشبابيون الإعلان الرسمي عن الرئيس الجديد لنادي الشباب، خلفًا للرئيس السابق محمد المنجم، إذ يُعدّ محمد النويصر، نائب رئيس الاتحاد السعودي ورئيس رابطة المحترفين السابق، المرشح الأقرب لتولي رئاسة النادي.ويحظى النويصر بدعم جماعي من عدد من الأعضاء المؤثرين داخل البيت الشبابي، ما يجعله الأوفر حظًا لقيادة النادي في المرحلة المقبلة. وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن النويصر سيُعيّن رئيسًا دون الحاجة لإجراء انتخابات طبقا للمادة 10/95 من لائحة الأندية بوزارة الرياضة، في وقتٍ ستشهد فيه الإدارة المقبلة ظهور وجوه شبابية جديدة على الساحة الإدارية.وعلى صعيد التحضيرات الميدانية، علمت «عكاظ» أن فريق الشباب الأول لكرة القدم سيقيم معسكره الإعدادي للموسم الرياضي 2025-2026 في دولة النمسا، حيث ينطلق المعسكر خلال الشهر المقبل، ويمتد لمدة ثلاثة أسابيع، يتخلله عدد من المباريات التجريبية.