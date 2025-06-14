يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، بمواجهة منتخب هايتي الساعة 3:15 من فجر يوم الإثنين على ملعب سنابدراغون بمدينة سان دييغو، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، التي تضم منتخب ترينداد وتوباغو إضافة للمنتخب المستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر البطولة حتى 6 يوليو بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات.

وسبق أن أعلن مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد قائمة الأخضر المشاركة في هذه البطولة، التي ضمت 25 لاعباً، هم: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبدالرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبدالله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

وبدأ منتخبنا الوطني استعداداته منذ وصوله للولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي، واختتم استعداداته بالتمرين الأخير الذي أقيم على ملاعب مركز الأداء الرياضي بسان دييغو، تحت إشراف المدرب رينارد، إذ اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، وتمرين المربعات، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن تُجرى تقسيمة على مجموعتين في كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

وتُعد هذه المشاركة التاريخية الأولى للأخضر السعودي في بطولة «الكونكاكاف»، ويطمح الصقور الخضر للظهور بمستوى مشرف لا سيما أن البطولة تضم منتخبات قوية في مقدمتها المكسيك وأمريكا وكندا، ويعتبر منتخب المكسيك حامل اللقب هو أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، إذ حققها 12 مرة.