اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025، ببعثة المنتخب الوطني في مقر إقامتهم بمدينة سان دييغو الأمريكية. ورحّبت اللجنة، في مستهل الاجتماع ببعثة «الأخضر» بمناسبة المشاركة الأولى في البطولة، متمنيةً أن تكون نسخةً مميزة بمشاركة المنتخب السعودي. وخلال الاجتماع، تسلّم قائد المنتخب الوطني «حسن كادش» درع المشاركة في الكأس الذهبية 2025، كما تسلّم لاعبو «الأخضر» ميداليات تذكارية للبطولة.عقب ذلك، عُقدت ورشة عمل للاعبين برفقة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، وتركزت على الجوانب التحكيمية واللوائح المتبعة في البطولة.