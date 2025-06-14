أجرى النادي الأهلي اتصالات أولية مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير، كأحد الأسماء المرشحة لتولي المهمة الفنية، في حال اتخاذ قرار بتغيير الجهاز الفني الحالي بقيادة ماتياس يايسله.ووفقًا لما أورده الصحفي ديفيد أورنستين عبر منصة «ذا أتلتيك»، فإن اسم المدرب الإسباني شافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، مطروح هو الآخر ضمن قائمة الأسماء البديلة التي يدرسها النادي، في حال رحيل المدرب الألماني الحالي ماتياس يايسله.ويمتد عقد يايسله مع الأهلي حتى عام 2026، إلا أنه رفض عروضاً عدة لتجديد العقد، وهو ما دفع إدارة النادي إلى فتح قنوات تواصل مع مدربين بدلاء، إذ تسير المفاوضات بوتيرة متسارعة مع بوستيكوغلو.رغم ذلك، يبقى قرار رحيل يايسله معقداً؛ إذ نجح المدرب الشاب في قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في مايو الماضي، إلى جانب الشعبية الواسعة التي يحظى بها بين جماهير النادي، عقب موسمين ناجحين منذ قدومه من ريد بول سالزبورغ النمساوي.وبحسب التقرير، فإن بوستيكوغلو خاض تجربة ناجحة مع توتنهام، إذ قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي على حساب مانشستر يونايتد، وهو أول تتويج للفريق منذ 17 عامًا. غير أن تراجع نتائج «السبيرز» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنهاء الموسم في المركز السابع عشر مع 22 هزيمة، عجّل بقرار إقالته في يونيو، ليخلفه المدرب الدنماركي توماس فرانك.ويُعد بوستيكوغلو من أصحاب التجارب الواسعة، إذ درب في أستراليا واليونان واليابان واسكتلندا وإنجلترا، ولم يسبق له العمل في منطقة الخليج العربي أو الدوري السعودي للمحترفين.في المقابل، لا يزال شافي بعيدًا عن العمل منذ إقالته من تدريب برشلونة في مايو 2024، بعد سلسلة من التقلبات الإدارية؛ إذ كان قد أعلن في يناير العام الماضي عزمه مغادرة النادي بنهاية الموسم، قبل أن يتراجع عن قراره في أبريل، لكن إدارة النادي قررت إقالته بعد 30 يومًا فقط من إعلانه الاستمرار حتى 2025. وكان شافي قد قاد برشلونة لتحقيق لقب الليغا في موسمه الأول، قبل أن يتراجع الفريق خلف ريال مدريد بفارق 10 نقاط في الموسم التالي.