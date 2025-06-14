اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025، ببعثة المنتخب السعودي في مقر إقامتها بمدينة سان دييغو الأمريكية، ورحّبت اللجنة في مستهل الاجتماع ببعثة «الأخضر» بمناسبة مشاركتها الأولى في البطولة، التي تنطلق غدا (الأحد) في الولايات المتحدة وكندا، وتستمر حتى السادس من يوليو القادم، متمنية أن تكون نسخة مميزة بمشاركة المنتخب السعودي، وخلال الاجتماع، تم تسليم قائد المنتخب الوطني «حسن كادش» درع المشاركة في الكأس الذهبية 2025، كما تم تسليم لاعبي «الأخضر» ميداليات تذكارية للبطولة،عقب ذلك، عُقدت ورشة عمل للاعبين برفقة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، وتركزت على الجوانب التحكيمية واللوائح المتبعة في البطولة.يذكر أن «الكأس الذهبية» ستكون بمثابة فرصة تنافسية عالية لأفضل منتخبات المنطقة، كما ستعطي الفرصة لمزيد من المشجعين للتفاعل مع كرة القدم، وزيادة شعبية اللعبة في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، قبل عام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ذ تشهد النسخة الثامنة عشرة من الكأس الذهبية، مشاركة أفضل 15 منتخبا من منطقة «كونكاكاف»، والتي تأهلت جميعها من خلال أحدث نسخة من دوري أمم كونكاكاف أو تصفيات الكأس الذهبية 2025، إلى جانب المنتخب السعودي، وتضم المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام وجمهورية الدومينيكان، وتضم المجموعة الثانية منتخبات كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو، والثالثة منتخبات بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب، وتتواجد في المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة وهايتي وترينيداد وتوباغو والسعودية، وينص نظام البطولة على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية، وتقام مواجهات دور المجموعات خلال الفترة من 15 إلى 24 يونيو، ثم دور الثمانية بين 28 إلى 29 يونيو ثم المربع الذهبي يوم الثاني من يوليو وصولا للمباراة النهائية يوم السادس من يوليو.يذكر أن الكأس الذهبية أقيمت 17 مرة سابقة، وتملك المكسيك رقما قياسيا في عدد ألقاب البطولة بتسعة ألقاب، تليها الولايات المتحدة بسبعة ألقاب، وكندا بلقب وحيد.