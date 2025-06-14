كشف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، عن غياب مدافعه «إيرتون كوستا» عن كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رفض منحه تأشيرة دخول أمريكا، بسبب سجلّه الجنائي، ووفقا لشبكة «cbssports»، فإن كوستا متورط في قضية محاولة سرقة عام 2018، وقد وافق على عقوبة مع وقف التنفيذ في عام 2023 لتجنب المحاكمة، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ «RT»، وكشفت الشبكة أن هذه الإدانة تعتبر لدى السلطات الأمريكية سببا لحرمان كوستا من دخول الأراضي الأمريكية ومشاركة فريقه في منافسات البطولة، بناء على التشريعات الصارمة المتعلقة بالتأشيرات والجرائم السابقة.وصرح المتحدث باسم النادي الأرجنتيني لوكالة الأنباء رويترز: «يمكننا تأكيد أن إيرتون كوستا لن يشارك مع بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية»، مضيفا أن اللاعب كان من المقرر أن يسافر الأربعاء الماضي إلى أمريكا، لكنه لم يستلم التأشيرة.وكان من المتوقع أن يلعب كوستا دورا أساسيا مع فريقه في البطولة، خصوصاً في المباراة الافتتاحية أمام بنفيكا البرتغالي بعد غد (الاثنين) ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.ويأتي هذا القرار الأمريكي في ظل حملة مشددة من إدارة الرئيس دونالد ترمب على إصدار التأشيرات للمواطنين الأجانب.وتنطلق كأس العالم للأندية 2025 غدا (الأحد) وتستمر حتى 13 يوليو القادم، بمشاركة 32 ناديا من مختلف أنحاء العالم، في أولى بطولات من هذا النوع بنسختها الجديدة الموسعة.