تنطلق فجر غد (الأحد) منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقوده «ميسي»، والأهلي المصري، وستقام المواجهة على ملعب «هارد روك» في ميامي بولاية كاليفورنيا، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أندية بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وسط غياب الظهير الأيسر الإسباني المخضرم جوردي ألبا ولاعب الوسط الدفاعي يانيك برايت وغونزالو لوغان، ما وضع مدرب الفريق في مأزق حقيقي في أولى مواجهاته في البطولة، إذ قال الأرجنتيني «ماسكيرانو» المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي في مؤتمر صحفي عشية المباراة، إن الظهير الأيسر الإسباني المخضرم جوردي ألبا ولاعب الوسط الدفاعي يانيك برايت وغونزالو لوغان سيغيبون عن إنتر ميامي ضد الأهلي في افتتاحية المونديال بسبب الإصابات. وأضاف: «نأمل أن يستعيد اللاعبون المصابون عافيتهم في المباراة الثانية».وستكون غيابات اللاعبين ضربة قوية للفريق الأمريكي، خصوصاً أن ألبا يعاني من إصابة في عضلات الساق، وهو لاعب أساسي في مركز الظهير الأيسر، ويمثل أحد أبرز مصادر التمريرات الحاسمة لنجم الفريق «ميسي»، أما يانيك برايت، فقد قدم دورا مميزا في خط الوسط مع خبرته البدنية والجسدية، وشارك بشكل لافت إلى جانب اللاعب المخضرم سيرجيو بوسكيتس.يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية، تشهد تطورا كبيرا في شكلها وتنظيمها، حيث ستقام للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، وذلك وفقاً للتصنيف الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، وتأتي هذه البطولة لتعوض كأس العالم للأندية «للقارات» السابقة، حيث سيتم تنظيمها كل أربع سنوات، على عكس نظام النسخة السابقة من البطولة التي كانت تقام سنويا بمشاركة سبعة فرق فقط، هي أبطال الاتحادات القارية الستة بالإضافة إلى فريق من البلد المضيف.