يبدو أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ألونسو الذي تم ضمه خلفاً للإيطالي أنشيلوتي، استقر بصفة رسمية على تواجد الثنائي قلبي الدفاع دين هويسين إلى جانب أسينسيو خلال مواجهة الافتتاح المونديالية بين الملكي والزعيم، ضمن كأس العالم للأندية والتي ستقام في أمريكا.واستناداً على مصادر صحيفة «AS» الإسبانية أشارت إلى أن ألونسو أنهى الجدل والحيرة التي طاردته خلال الأيام الماضية بتثبيت قلبي الدفاع دين وأسينسيو خلال مونديال الأندية وتحديداً خلال مواجهة الهلال الافتتاحية، وذلك للتصدي لخط الهجوم الأزرق الشرس بقيادة الدولي الصربي الهداف ميتروفيتش والخطير مالكوم وكايو وغيرهم.