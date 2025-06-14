ثلاثة أندية من المجموعة الثامنة التي تضم أندية «ريال مدريد، والهلال، وسالزبورج، وباتشوكا» أبرمت صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركتهم ضمن كأس العالم للأندية، وذلك خلال فترة الانتقالات الاستثنائية من 1 إلى 10 يونيو الجاري، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكيه.ولم تنجح إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل في التوقيع مع أي محترف أجنبي، بل اكتفت بالمتواجدين حالياً ضمن القائمة وهم: بونو، كوليبالي، كانسيلو، لودي، مالكوم، سافيتش، نيفيز، كايو، ميتروفيتش، ليو، والتعاقد مع الدولي مدافع نادي النصر علي لاجامي، والجناح عبدالكريم دارسي القادم من الأهلي، إلى جانب التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي قادماً من إنتر ميلان.ويفتتح الأزرق أولى مبارياته بمواجهة ريال مدريد 18 يونيو، عقبها يواجه ريد بول سالزبورج 22 من الشهر ذاته، ويختتم مشاركته بلقاء باتشوكا 26 يونيو.على صعيد الأندية الأخرى قامت إدارة الملكي ريال مدريد بضم صفقتين ألا وهي: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، والمدافع الإسباني دين هويسن من بورنموث.فيما يخص نادي سالزبورج أنهى ثلاث صفقات وهي: المدافع النمساوي ستيفان لاينر من بوروسيا مونشنجلادباخ، والياباني سوتو كيتانو لاعب الوسط الهجومي من أوساكا، والدنماركي جاكوب راسموسن من بروندبي.من جانبه، عزز باتشوكا صفوفه بأربع صفقات وهي: الكولومبي أفيليس هورتالو والمكسيكي سيباستيان خورادو من خواريز، والظهير الأوروغوياني فيدريكو بيريرا والأرجنتيني أجوستين بالافيسينو، إضافةً إلى تعيين المدرب المكسيكي خايمي لوزانو.