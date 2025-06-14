ستتجه أنظار العالم أجمع إلى مواجهة ناديي ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي خلال افتتاحية مواجهاتهما ضمن مونديال كأس العالم للأندية، حيث سيكون اللقاء لمتابعة المدرستين الكروية المختلفة بين مدرب الملكي الإسباني تشابي ألونسو، والإيطالي سيميوني إنزاغي اللذين تم التعاقد معهما مؤخراً لتولي مهمة قيادة دفة الأمور الفنية.وسبق أن التقيا عندما كان الأول مع ليفركوزن الألماني، والثاني مع إنتر الإيطالي، والجميع اليوم على استهلالة جديدة مع الأبيض والأزرق خلال مونديال العالم.وتتميز المدرسة الإسبانية بلعب كرة شاملة واستحوذ وامتاع حد الإبداع، في المقابل منذ عقود من الزمن والمدرسة الإيطالية شهيرة بإغلاق المنطقة الخلفية واللعب على المرتدات.فلقاء الملكي والزعيم سيكون تحدياً خارج المستطيل الأخضر بين المدربين «الأستاذ» إنزاغي، «والتلميذ» ألونسو.. فلمن ستكون الغلبة؟.