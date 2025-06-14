يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في مسيرته، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم، بعد أن شارك 3 مرات سابقة أعوام 2019-2021-2022. يذكر أن هذه المشاركة ستكون مختلفة عن المشاركات السابقة نظراً إلى تغير نظام البطولة. وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الزعيم في المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.ويبحث الهلال عن تقديم مستويات مختلفة عكس ما قدمه خلال الموسم الفائت، حيث خسر الدوري وكأس الملك وكأس آسيا. وفي هذه البطولة سيبدأ بطريقة جديدة بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي. وكانت المشاركة الأولى جاءت في بطولة كأس العالم 2019 التي أقيمت في قطر، حيث شارك بصفته بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا.وبدأ الهلال بشكل مثالي بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، وخسر في الدور نصف النهائي، ولعب أمام فريق مونتيري المكسيكي، وخسر هذا اللقاء ليحل في المركز الرابع، وشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقه دوري أبطال آسيا 2021 للمرة الرابعة، وقابل المستضيف فريق الجزيرة الإماراتي، حيث حقق الفوز،وفي نصف النهائي، خسر الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف وحيد، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر من الأهلي المصري وحقق المركز الرابع في هذه البطولة. وكانت مشاركة الهلال الثالثة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا 2022، وفاز الهلال على الوداد المغربي في الدور الثاني ثم انتصر على فريق فلامينغو البرازيلي بـ3 أهداف مقابل هدفين ليتأهل للنهائي في هذه البطولة ليلعب أمام ريال مدريد الإسباني وخسر المباراة بنتيجة 5-3.هذا ويدخل «الزعيم» المونديال الحالي وهو ينفرد برقم قياسي في أكبر نتيجة فوز في تاريخ المسابقه منذ انطلاقتها، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي الجزيرة الإماراتي بسداسية لهدف وحيد في نسخة 2021. وتعد مباراة السد القطري والترجي التونسي في نسخة 2019 ثاني أكثر مباراة شهدت فارق أهداف كبير، إذ فاز فيها الترجي بنتيجة 6–2، وفي نسخة 2013، حقق مونتيري المكسيكي فوزاً كبيراً على الأهلي المصري بخمسة أهداف لهدف وحيد.يذكر أن فوز الهلال الأكبر في مونديال الأندية مرت عليه 3 نسخ مونديالية إلا أن هذا الرقم لم يكسر حتى الآن، فهل يتم كسره في هذه النسخة؟مشاركات الهلال:- عدد المشاركات: 3- عدد المباريات: 9- عدد مرات الفوز: 3- عدد مرات الخسارة: 4- عدد التعادلات: 2- الأهداف التي سجلها: 16- الأهداف التي استقبلها: 21