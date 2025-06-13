أكد نادي القادسية مشاركته في المباراة التذكارية السنوية (Trofeo Antonio Puerta)، التي ينظمها نادي إشبيلية الإسباني تكريماً للاعب الراحل أنطونيو بويرتا، أحد أبرز رموز النادي. وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للفريق الأول، الذي سيُقام ما بين هولندا وإسبانيا استعداداً للموسم الرياضي 2025–2026، حيث يخوض الفريق خلال المعسكر 4 مباريات ودية، تُعد مواجهة إشبيلية واحدة منها لما تحمله من قيمة فنية ورمزية خاصة.وتُقام المباراة على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في مدينة إشبيلية الإسبانية الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، وتندرج هذه المشاركة ضمن تعاون مشترك بين الناديين، حيث تم الاتفاق على تنظيم المباراة وفق أعلى المعايير المهنية، بما يعكس أهمية المناسبة، ويعزز حضور نادي القادسية على الساحة الدولية.ويُعد «Trofeo Antonio Puerta» من أبرز اللقاءات الودية الرمزية في الكرة الإسبانية، ويُقام سنوياً وفاءً لذكرى لاعب ترك أثراً خالداً في تاريخ نادي إشبيلية، ولا يزال مصدر إلهام لجماهيره ومنتسبيه.وترى إدارة نادي القادسية أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة ضمن مسار بناء علاقات استراتيجية مع أندية النخبة، وفرصة لتعزيز حضور النادي على المستويين الإقليمي والدولي.