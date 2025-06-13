أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم (الجمعة) استضافة هونغ كونغ بطولة كأس السوبر السعودي 2025 التي من المقرر أن تُقام خلال الفترة من 19 ـ 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد، القادسية، الهلال، النصر.وأوضح الاتحاد السعودي في بيانه أن هونغ كونغ تستضيف كأس السوبر السعودي بعدما وقع الشريك التجاري الحصري للاتحاد مجموعة SMC اتفاقية مع شركة SUM KM Sport، لاستضافة البطولة، في خطوة تعكس التوسّع العالمي للسوبر.وتأتي إقامة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ استمراراً لاستراتيجية البطولة في إقامة عدد من نسخها خارج المملكة، بهدف بناء شراكات دولية استراتيجية تعزز انتشار كرة القدم السعودية.وجاءت الاتفاقية ضمن جهود مجموعة SMC لدعم رؤية البطولة والاتحاد السعودي في ربط الجهات الدولية بالسوق الرياضية السعودية، التي تشهد نموا متسارعا وتطورا لافتا، بما يخدم القطاع الرياضي كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويستضيف ملعب هونغ كونغ مباريات البطولة، الذي يتسع لـ40 ألف مشجع، ويُعد الملعب الرسمي لإقامة مباريات منتخب هونغ كونغ، وتم بناؤه عام 1953 قبل أن يتم تجديده عام 1994.