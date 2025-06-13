تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة لنهائي بطولة تولون الدولية بعد فوزه على نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة 4/ 3 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مارسيل روستان في نصف نهائي البطولة.شهد اللقاء بداية قوية لمنتخبنا السعودي، وتمكن عبدالملك الجابر من هز الشباك مبكراً (د: 3)، ومن ثم أضاف القائد عبدالله رديف الهدف الثاني (د: 12)، ومن هفوة دفاعية تمكن الدنمارك من تقليص الفارق عن طريق جاستيف كريستين (د: 20)، وقبل نهاية الشوط الأول ومن مجهود فردي رائع أحرز منتخبنا الوطني الهدف الثالث عن طريق مشعل العلائلي (د: 45)، الذي عاد للتألق وأنقذ مرمى الأخضر من هدف محقق لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بثلاثة أهداف لهدف.وفي الشوط الثاني واصل نجوم الأخضر تألقهم لاسيما عبدالملك الجابر الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ الحارس الدنماركي وأسكن الكرة في الشباك كهدف رابع لمنتخبنا السعودي (د: 53)، ومن رأسية متقنة من اللاعب جوليس بيك قلص الدنمارك النتيجة بإحرازه الهدف الثاني (د: 63)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمنتخب الدنمارك أحرزها بنجاح اللاعب الكسندر (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 4/3.وبهذه النتيجة يتأهل منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لنهائي بطولة تولون الدولية المقامة حالياً في فرنسا، وسيخوض النهائي الأحد القادم أمام الفائز من لقاء فرنسا والمكسيك.