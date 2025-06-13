أكد عضو شرف نادي النصر طلال الرشيد أن ما يجري داخل النادي يحمل مؤشرات مقلقة، مشيراً إلى أن الوضع الإداري والفني يتجه نحو مسار محفوف بالمخاطر. جاء ذلك في حديث صوتي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وجّه خلاله نداءً مباشراً إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، طالبه بالتدخل لحماية النادي مما يحدث، وقال: «ما يحدث في النصر يمثل خطراً حقيقياً، هذا نادٍ كبير من أندية الوطن، وتاريخه الرياضي لا يحتمل أن يمر بمثل هذا العبث. أتوجّه إلى ياسر الرميان، فالتدخل في هذا التوقيت يحمل أهمية قصوى»، وأشار الرشيد إلى أن اللجنة التنفيذية التي تتولى إدارة القرارات داخل النادي مكوّنة من 4 أشخاص فقط، وتنفرد بالملفات الحساسة كافة، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل العمل التنفيذي. وأوضح أن الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان عاجز عن اتخاذ أي قرار إداري، بسبب تغوّل اللجنة التنفيذية وهيمنتها على كل المفاصل.وأضاف: «حمود الرميان داخل الشركة الربحية يضغط باتجاه إبعاد ماجد الجمعان، رغم أن الجمعان يحظى بثقة الشارع النصراوي، ويُنظر إليه كصوت إصلاحي من داخل الإدارة»، وتابع قائلاً: «الغريب أن حمود الرميان لم يتخذ أي موقف تجاه قويدو، رغم إجازاته المتكررة، وغيابه المستمر، بينما يسعى لإبعاد شخص يحاول ترتيب المشهد الإداري. هذا يثير علامات استفهام كبيرة حول المعايير التي تحكم هذه القرارات». وحول التحضيرات الفنية للموسم الرياضي المقبل، أبدى الرشيد استغرابه من ضيق فترة المعسكر الإعدادي، حيث أشار إلى أن الفريق سيخوض معسكراً لا يتجاوز 10 أيام، مع احتمال زيادة محدودة بـ4 أيام فقط.وقال: «هل يوجد نادٍ في العالم يتحضّر للموسم بهذه الطريقة؟ المدة قصيرة جداً، ولا تخدم تجهيز الفريق بدنياً أو فنياً بالشكل المطلوب»، وختم حديثه بالقول: «ثقة جمهور النصر في المحافظ ياسر الرميان عالية، والتحرك في هذه المرحلة يحمل بعداً استراتيجياً لحماية الكيان من التدهور. الأصوات النصراوية تطالب بإعادة التوازن والإجابة عند من يملكون صلاحية القرار».