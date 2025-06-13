منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) كلاً من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونظيره القطري، كمضيفين رسميين لمباريات الملحق الآسيوي المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي ستشارك فيه 6 منتخبات (إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، إذ سيتم تقسيم هذه المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، على أن تُقام المباريات بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أما أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة فسيتواجهان في مواجهتي ذهاب وإياب ضمن مرحلة خروج المغلوب من الملحق الآسيوي، وذلك يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز إلى البطولة الفاصلة التي ينظمها الفيفا، وسيُجرى السحب الرسمي لتحديد المجموعات في 17 يوليو 2025.