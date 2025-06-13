يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة مباراته ضمن نصف نهائي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا. ويلاقي الأخضر منتخب الدنمارك، في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مارسيل روستان بمدينة صالون. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لتمارين تكتيكية في النواحي الهجومية، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق التكتيك، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة وركلات الترجيح. يذكر أن أخضر 23 عامًا تأهل عن المجموعة الأولى من بطولة تولون الدولية، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات فرنسا المستضيف، مالي، وبنما، وتمكن الأخضر السعودي من الفوز على بنما وتعادل مع مالي وخسر من المتصدر منتخب فرنسا بهدفين لهدف بعد ان كان الأخضر متقدماً بهدف.