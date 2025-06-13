في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل أروقة نادي النصر، أطلق الرئيس التنفيذي للنادي، ماجد الجمعان، تصريحات نارية حمّل فيها الشركة الربحية المشرفة على إدارة النادي مسؤولية الإخفاقات، مؤكداً أن ما يحدث حالياً لا يمت بصلة للوعود التي قُطعت ولا لطموحات الجماهير النصراوية، وقال الجمعان عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الأجتماعي «X»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري حسبما طُلب، ولا زلت أطالب به، لكن ما نراه على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود»، وأوضح أنه آثر «الصمت خلال الفترة الماضية حرصاً على عدم تأجيج الجماهير، ومحاولة لمعالجة الأوضاع داخلياً بالحكمة والهدوء، إلا أن الصمت لم يثمر سوى مزيدٍ من الإحباط»، معتبراً أن ما جرى لا يعدو كونه «محاولة لكسب الوقت وتمريره دون أي عمل حقيقي»، ونفى الجمعان توقيعه على أي من عقود اللاعبين الأخيرة، مشيراً إلى أن الصورة الراهنة لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجمهور، وشدد على أن ما كتبه نابع من محبة وغيرة على الكيان، ومن باب المصارحة، حتى لا تُفسّر الجماهير صمته كنوع من الرضا أو الموافقة، وختم بالقول: «كل ما أريده حالياً هو تنفيذ الوعود والالتزام بها، لكي نتمكن من العمل بأسرع وقت».تصريحات الجمعان تفتح الباب أمام أزمة صريحة داخل إدارة النادي، وتعيد إلى الواجهة مطالب الجماهير التي طالما نادت بإصلاحات هيكلية وإدارية. كما تضع علامات استفهام كبرى حول الجهة المخوّلة بتوقيع العقود، وتسلّط الضوء على غياب الشفافية في آليات اتخاذ القرار.والسؤال المطروح: هل تمضي إدارة النصر نحو مواجهة داخلية شاملة تعيد صياغة المشروع من جذوره، أم أن هذا البيان سيكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة التصريحات دون نتائج فعلية؟