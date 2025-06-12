وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم إلى مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف)، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 6 يوليو القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.ويُقيم الأخضر معسكره التحضيري في مدينة سان دييغو، استعداداً لمواجهة منتخب هايتي الأحد القادم على استاد سنابدراغون بمدينة سان دييغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في الكأس الذهبية 2025.ودشن المنتخب الوطني برنامجه التدريبي مساء أمس بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على «ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو» عند السادسة مساءً -بتوقيت سان دييغو-.وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح أمس (الأربعاء) إلى مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار لوس أنجلوس الدولي القنصل العام في لوس أنجلوس بندر بن فهد الزيد، حيث عبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن شكره وتقديره لقنصلية المملكة على حفاوة الاستقبال وتسهيل الإجراءات كافة.