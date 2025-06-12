في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو القادم، ينتظر «تشابي ألونسو» التقارير الطبية حول إصابة البرازيلي «فينيسيوس»، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام باراجواي، ضمن الجولة 16 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ أثبتت الفحوصات الأولية إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، قبل اعتماد القائمة التي سيخوض فيها مواجهته الأولى أمام الهلال السعودي يوم 18 يونيو القادم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة من مونديال الأندية.وكان «ألونسو» أعلن قائمة «الميرينغي» استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق السبت القادم وتستمر حتى 13 يوليو القادم، وضمت قائمة الريال:حراسة المرمى: كورتوا، لونين، جونزاليس، وميستري.الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، فاسكيز، غارسيا، روديغر، ميندي، هويسين، لخديم، جاكوبو، أسينسيو، فورتيا، وأجوادو.الوسط: بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، غولر، سيبايوس، شيما، ومارتن.الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريغو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو، ومونوز.