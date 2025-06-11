أعلن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو القادم.وخلت القائمة من المدافع الإنجليزي كايل والكر، والجناح المميز جاك جريليتش، وصانع الألعاب دي بروين، حيث أعلن النادي أخيرا خروج النجم البلجيكي دي بروين، وذكرت تقارير صحفية عن قرب انتقاله إلى صفوف نابولي الإيطالي، فيما جاء استبعاد الثنائي كايل والكر وجريليتش مفاجئاً، ما يؤكد أن المدرب جوارديولا لايرغب في تواجدهم مع الفريق في الموسم الرياضي القادم.وشهدت قائمة السيتي تواجد الصفقات الجديدة (ريان شرقي، رايندرز، آيت نوري، وبيتينيلي)، فيما جاءت القائمة على النحو التالي:ماركوس بيتينيلي، إيديرسون، أورتيجا.خط الدفاع: دياز، ستونز، ناثان آكي، آيت-نوري، فيتور ريس، جفارديول، أكانجي، عبدالقادر خوسانوف، لويس ريكو، رايندرز، دوكو، نيكو جونزاليس، رودري، جوندوجان، برناردو سيلفا، سافينيو، نونيز، ريان شرقي، كلاوديو إيتشيفيري، فيل فودين، أوسكار بوب، أورايلي، إرلينج هالاند، وعمر مرموش.ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المجموعة السابعة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025، برفقة كل من العين الإماراتي، والوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.