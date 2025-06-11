وقعت إدارة شركة نادي القادسية مع اللاعب الدولي عبدالله آل سالم، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الرياضي 2026/2025 وبعقد يمتد حتى 2027.ويأتي انضمام آل سالم ضمن خطط نادي القادسية لتعزيز صفوف الفريق بعناصر فنية متميزة قادرة على إحداث الفارق، حيث قدّم اللاعب موسمًا مميزًا ساهم خلاله في 14 هدفًا (سجل 10 أهداف وصنع 4)، مؤكداً حضوره القوي في المنافسات، بالإضافة إلى تواجده في قوائم المنتخب السعودي الأول، مما يجعله إضافة حقيقية للفريق في المرحلة القادمة.كما عبّر عبدالله آل سالم عن سعادته بالانضمام إلى نادي القادسية، قائلاً: «سعيد جدًا بارتداء قميص القادسية، وأشكر إدارة النادي على ثقتها. أتطلع لتقديم كل ما لدي من أجل الفريق، وإسعاد جماهير القادسية بتحقيق نتائج تليق باسم هذا الكيان العريق».