حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، موعداً لسحب قرعة «المرحلة الرابعة» من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي سيشارك فيها منتخبات الإمارات، والعراق، وقطر، وعمان، وإندونيسيا والسعودية، ومن المقرر أن تقام مباريات «الملحق الآسيوي» خلال شهر أكتوبر القادم، حيث ستحدد هوية المنتخبين الآسيويين اللذين سينضمان إلى باقي منتخبات القارة في النهائيات الكبرى التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام القادم، إذ سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين مؤلفة كل منهما من ثلاثة منتخبات، بحيث يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يخوض وصيفا المجموعتين مباراة فاصلة لمعرفة المنتخب الذي سيشارك في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، والفائز في المباراة الفاصلة يتأهل إلى الملحق العالمي، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.يذكر أن المنتخبات التي تأهلت اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإيران، وأوزبكستان مباشرة إلى كأس العالم 2026.مواعيد الملحق:• القرعة ستكون بيوم 17 يوليو 2025• الجولة الأولى: 8 أكتوبر 2025• الجولة الثانية: 11 أكتوبر 2025• الجولة الثالثة: 14 أكتوبر 2025