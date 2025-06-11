تأهلت البرازيل والإكوادور إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد حصولهما على ثاني وثالث المقاعد المؤهلة إلى البطولة من بين ستة مقاعد مباشرة لأمريكا الجنوبية، بعدما تأهلت الأرجنتين حاملة اللقب في مارس الماضي.وفازت البرازيل 1-0 على ضيفتها باراجواي، وتعادلت الإكوادور سلبياً مع بيرو، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 25 نقطة بفارق سبع نقاط عن فنزويلا صاحبة المركز السابع مع تبقي جولتين على نهاية التصفيات، وتحتل أوروجواي وباراجواي ولهما 24 نقطة وكولومبيا التي حصدت 22 نقطة، المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى كأس العالم قبل آخر جولتين في سبتمبر المقبل.وستحصل فنزويلا على مكان في الملحق العالمي ضد فريق من اتحاد قاري آخر إذا أنهت التصفيات في المركز السابع.وفي ساو باولو، سجّل مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هدفاً في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ليمنح مدرب البرازيل الجديد كارلو أنشيلوتي الانتصار في أول مباراة للفريق على أرضه تحت قيادته.وعززت البرازيل رقمها القياسي بصفتها الفريق الوحيد الذي شارك في كل نسخ كأس العالم، إذ من المقرر أن يشارك الفائز باللقب خمس مرات في النسخة 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتأهلت الإكوادور إلى كأس العالم للمرة الثانية توالياً بعدما تجنبت الخسارة في بيرو.وأنهى التعادل آمال بيرو في التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 12 نقطة بفارق ست نقاط عن فنزويلا، وفي وقت سابق، اقتربت أوروجواي من ضمان التأهل إلى كأس العالم بالفوز 2-0 على ضيفتها فنزويلا في ملعب سينتيناريو، لتنهي مسيرة من أربع مباريات دون انتصار في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وتحتاج أوروجواي إلى نقطة واحدة فقط من آخر مباراتين ضد بيرو وتشيلي لتتأهل إلى كأس العالم.واحتاجت الأرجنتين إلى هدف من تياجو ألمادا في الدقيقة 81 لتفرض التعادل 1-1 على كولومبيا التي تقدمت عن طريق لويس دياز، لتتجنب الخسارة الثانية توالياً أمام فريق المدرب نيستور لورينسو، وانتهت آمال تشيلي في التأهل إلى كأس العالم بالخسارة 2-0 أمام بوليفيا، وتتأهل أول 6 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية بشكل مباشر للمونديال.