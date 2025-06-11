ضم نادي الوداد المغربي إلى صفوفه الهداف التاريخي لدوري روشن النجم السوري عمر السومة، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو القادم.وسيمثل السومة فريق الوداد المغربي خلال مجريات البطولة فقط، قبل أن يقرر مستقبله وينظر في العروض المقدمه له لاختيار فريق جديد لتمثيله في الموسم الرياضي القادم، وذلك عقب انتهاء عقده مع فريق العروبة الذي مثله في 22 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 3.يذكر أن الوداد المغربي وقع في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية التي تضم إلى جواره مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.وكان الوداد قد عزز صفوفه بعدة تعاقدات لأجل المشاركة في المحفل العالمي، كان أبرزها ضم النجم المغربي نور الدين مرابط، والمهاجم المغربي حمزه هنوري، ولاعب خط الوسط من بوركينافاسو سفيان عزيز كي.