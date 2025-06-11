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وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديث ودي مع لاعب المنتخب السعودي سعود عبدالحميد بمعسكر جدة.
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديث ودي مع لاعب المنتخب السعودي سعود عبدالحميد بمعسكر جدة.
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
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تغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم (الأربعاء) إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» عقب نهاية مباراة أستراليا أمس (الثلاثاء)، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة البطولة؛ التي تستضيفها أمريكا وكندا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 6 يوليو القادم، الأخضر في المجموعة الرابعة والأخيرة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة، وهاييتي، وترينيداد وتوباغو.

وسيخوض المنتخب السعودي ثلاث مباريات في دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف، الأولى أمام منتخب هاييتي يوم الإثنين 16 يونيو الجاري الساعة 3:15 صباحاً، والثانية ضد أمريكا يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه الساعة 4:15 صباحاً، والثالثة أمام ترينيداد وتوباغو يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته الساعة 2:00 صباحاً.

ويشارك في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف 16 منتخباً، موزعة على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي.
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