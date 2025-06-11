أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد قائمة الأخضر المشاركة في الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف) التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو 2025 وحتى 6 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.وضمت قائمة رينارد (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبدالرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبدالله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب في المجموعة الرابعة ضمن منافسات الكأس الذهبية 2025، وإلى جانبه منتخبات أمريكا، هايتي، ترينداد وتوباجو.من جهة أخرى، ستغادر بعثة المنتخب الوطني فجر اليوم (الأربعاء) إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بولاية كاليفورنيا، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.