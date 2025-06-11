قدم ‏رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اعتذاره لجماهير المنتخب السعودي عن عدم تأهل «الأخضر» بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام العام القادم في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وخوض الملحق الآسيوي من تصفيات كأس العالم إلى جانب كل من إندونيسيا، والإمارات، وقطر، والعراق، وعُمان. وقال: «كان مستوى الأخضر في تصاعد هذا العام، والأمل ما زال موجودا في الدور القادم من التصفيات، الآن سنركز على الكأس الذهبية التي ستساعدنا في تجهيز اللاعبين لخوض الملحق بمعنويات وخبرة فنية عالية». وتابع: «عدد دقائق لعب لاعبي المنتخب السعودي في الدوري ومع أنديتهم في تزايد ملحوظ... وتقليص القائمة للأندية ساهم في ذلك»، جاء ذلك عقب خسارة المنتخب السعودي من نظيره الأسترالي بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كاشفا أنهم قدموا طلبا رسميا للاتحاد الآسيوي للاستضافة على أرض السعودية، وقال: «تقدمنا بملف متكامل لاستضافة الملحق الآسيوي وأي مكان يُقام فيه نحن جاهزون بإذن الله»، رافضاً تقييم عمل لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلا: «نحن نبذل كافة الجهود، ونتج عن ذلك تأهل منتخبي الناشئين والشباب إلى المونديال، وأترك التقييم للنقاد». وحول تأخر إقالة المدرب الإيطالي «مانشيني» وهل ذلك كان سببا بعدم تأهلنا المباشر، قال المسحل: «لا أعتقد ذلك، وكان يجب أن نمنح «مانشيني» الفرصة كاملة، ولكن أعتقد أن التغيير كان إيجابيا وبإذن الله سنحتفل بالتأهل لمونديال 2026».