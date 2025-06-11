وعد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد جماهير الأخضر بخطف بطاقة التأهل والوصول إلى مونديال كأس العالم 2026، في رده على سؤال «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي في ختام مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والتي انتهت بخسارة «الأخضر» بهدفين دون رد، إذ قال هيرفي: «السعودية لديها جيل شاب موهوب وأنا سعيد به وفخور فيه.. جيل يحتاج للوقت، بخصوص الملحق، أعدكم أننا سنتأهل منه لكأس العالم، ونتقابل هنا مرة أخرى في المؤتمر للحديث عن هذا التأهل»، حيث تأهل الأخضر إلى الملحق الآسيوي من تصفيات كأس العالم إلى جانب كل من إندونيسيا، والإمارات، وقطر، والعراق، وعُمان.وحول اللقاء الذي خسره قال: «بدأنا المباراة بشكل ممتاز لكننا اندفعنا قليلا وتلقينا الهدف الأول في وقت صعب بنهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني لم نبدأ كما يجب وتم تسجيل الهدف الثاني وتعقدت الأمور أكثر أمامنا». وأضاف: «التركيز الآن سيكون على بطولة الكونكاكاف، ونتمنى للاعبي الهلال التوفيق في بطولة كأس العالم للأندية». وحول عدم إشراك حسان تمبكتي، أوضح هيرفي الأمر، وقال: «حسان تمبكتي يفصله عن الإيقاف بطاقة صفراء واحدة فقط، وتنتظرنا مباريات مهمة في الملحق، ومباراة أمس صعبة وفيها تنافس كبير، وحصوله على بطاقة صفراء أمر وارد، لذلك لم أرغب في المخاطرة بإشراكه»، مؤكداً أننا خسرنا أمام أفضل منتخبين في آسيا «اليابان، وأستراليا». وقال: «للأسف عانينا كثيرا في إضاعة الفرص خلال هذه التصفيات، ويكفي القول إننا أضعنا 3 بلنتيات هنا في السعودية».