اعتذر رئيس نادي الهلال فهد بن نافل لجماهير ناديه عن تعثره في إبرام صفقات تدعم مشاركة الفريق في مونديال الأندية الذي تستضيفه الولايات الأمريكية المتحدة هذا الشهر، مبرراً أن سبب فشل المفاوضات يعود للمزايدات التي تعرض لها النادي خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال حديثه لموقع النادي الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»، إذ قال: «اكتفينا بصفقتي علي لاجامي، وعبدالكريم دارسي، في فترة الانتقالات الاستثنائية التي تسبق كأس العالم، بالإضافة إلى التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سيموني إنزاغي، والذي اعتبره نقلة نوعية على المستوى الفني والتكتيكي للفريق». وأضاف: «عملنا خلال الفترة الماضية على جلب إضافات ترتقي لمستوى الفريق ولم نوفق بسبب ضيق الوقت والمزايدات وقلة الخيارات في سوق الانتقالات». وأكد ابن نافل أن الاستعدادات لكأس العالم لن تكن من اليوم بل كانت من قبل موسمين، حيث تم استقطاب لاعبين مميزين في مراكزهم.وجاء هذا التوضيح بعد الضغط الجماهيري الذي تعرض له ابن نافل بعد المفاوضات مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز.يذكر أن الهلال فاوض في الفترة الماضية عدداً من النجوم لتدعيم صفوفه بعد فشل مفاوضاته مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي، وصانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد، والظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان، والمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز لاعب ليفربول، قبل إغلاق فترة القيد الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية، التي انتهت مساء أمس (الثلاثاء)، كما حاول الهلاليون التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب نادي الاتحاد، إضافة إلى الجزائري رياض محرز، بنظام الإعارة ولم يكتب لهذه المفاوضات النجاح، بعد رفض ناديي الاتحاد والأهلي الفكرة وفق ما ذكره الإعلامي الرياضي ابن جاكوبس عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «x». وقال إن الهلال قضى يوماً صعباً في مساعٍ مركزة للتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب القيد الخاص بكأس العالم للأندية. وأوضح أن إدارة الهلال تواصلت مع عدد من نجوم الفرق المحلية، من بينهم الفرنسي نغولو كانتي لاعب نادي الاتحاد، إضافة إلى الجزائري رياض محرز، لكنها واجهت تعثراً في ملف الأخير بعد أن أبدى النادي الأهلي السعودي رفضه مبدئياً لفكرة التفريط في نجمه الجزائري حتى على سبيل الإعارة.