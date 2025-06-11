اكتمل عقد المنتخبات الآسيوية التي ستخوض ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد تعثر المنتخب السعودي في انتزاع بطاقة الترشح المباشر إثر خسارته بهدفين مقابل هدف من أمام منتخب أستراليا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، وتأهل إلى ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026 ستة منتخبات من أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث للتصفيات الآسيوية، حيث انتزعت السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وحلت إندونيسيا في المرتبة الرابعة، فيما تأهلت الإمارات وقطر عن المجموعة الأولى، كما تأهل المنتخبان العراقي والعماني عن المجموعة الثانية.وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين كل واحدة تضم 3 منتخبات، يتنافسون من خلالها على دور واحد، يصعد متصدر كل مجموعة إلى كأس العالم 2026، بينما سيصعد الفائز من مواجهة المركزين الثاني إلى الملحق العالمي.