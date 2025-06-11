أضحت السعودية تَرِدُ في كل حديث يتداوله الرياضيون في بريطانيا. ومن المؤكد أن لاعب الدوري السعودي الممتاز كريستيانو رونالدو غدا حاضراً في أحاديث الرياضيين البريطانيين، وتكهناتهم؛ خصوصاً مسؤولي الأندية البريطانية التي تتطلع لموسم انتقالات صيفي لا يتضمن مفاجآت توجع قلوبهم.

ففيما تنشغل الصحف والمواقع الرياضية بالتكهنات بشأن بقاء رونالدو وتمديد عقده مع نادي النصر السعودي؛ أكد موقع «يارباركر» أمس أن رونالدو طلب من نادي النصر ضرورة العمل على شراء مهاجم مانشستر يونايتد أليخاندرو غارناشاو خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكان رونالدو على صلة وثيقة جداً بالمهاجم البالغ من العمر 20 عاماً، خلال فترة تزاملهما في اللعب لنادي مانشستر يونايتد. وحقق المهاجم الأرجنتيني حضوراً مبهراً في الملاعب خلال فترة المدرب السابق أريك تن هاغ. لكن المدرب الحالي روبن أموريم لم يظهر اقتناعاً بقدراته.

وكانت صحف ومواقع رياضية في بريطانيا ذكرت أن نادي النصر اختار أصلاً المهاجم الأرجنتيني الشاب، على أمل أن يكون أفضل بديل لنجم ليفربول لويس دياز. وتوقعت الصحف أن يضم نادي النصر غارناشو في مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق ذي صلة؛ ذكر موقع «سبورتسكيدا» أمس أن صحفيين رياضيين قللوا من شأن مزاعم بأن مهاجم ليفربول داوين نونيز (25 عاماً) رفض عرضاً للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز. وهو صانع أهداف خطير، ظل يلعب لفريق ليفربول منذ شرائه من نادي بنيفيكا في عام 2022.



وكانت أنباء زعمت أن نونيز رفض عرضاً سعودياً. غير أن الصحفي بموقع «فوت ميركاتو» سانتي أوونا شدد على أن اللاعب الأوراغوايي لا يزال منفتحاً حيال إمكان انتقاله للدوري السعودي الممتاز.

وأشار موقع «فوت ميركاتو» الى نادي الهلال السعودي سيركز على ضم نونيز الى صفوفه لخوض موسمه القادم.





أكدت أنباء أن اللاعب النيجيري الدولي صانع الأهداف فيكتور أوسيمين رفض عرضاً من نادي الهلال السعودي لضمه إلى فريقه بمبلغ كبير.

وأشار موقع «تتوسبورت» إلى أن نادي الهلال تقدم ثلاث مرات بعرضه لشراء أوسيمين. لكن مساعي أندية أوروبية كبيرة، خصوصاً أرسنال الإنجليزي، أغرته بالبقاء في الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس أن الهلال السعودي عرض شراء أوسيمين في مقابل 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وكتب موقع «بانش سبورتس اكسترا» أمس أن عرض الهلال لأوسيمين يشمل أجراً سنوياً يبلغ 120 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، ودفع 75 مليون يورو لنادي نابولي الذي يملك عقد اللاعب حالياً، غير أن صحيفة «ديلي ستار» قالت إن أرسنال منشغل أكثر بضم لاعب نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك.

ويسعى أرسنال في الوقت نفسه الى شراء صانع الأهداف في نادي آربي ليبزيغ الألماني بنجامين سيسكو (22 عاماً). وتردد أن ليبزيغ لا يمانع في التخلي عن اللاعب السلوفيني إذا تلقى عرضاً مالياً ملائماً. وأشارت إلى أن نادي آربي ليبزيغ يفكر أيضاً في بيع لاعبه الهولندي زافي سيمونز لتوفير ما يكفي من الأموال لترميم فريقه خلال فترة الضيف. وذكرت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية أمس أن نادي الهلال السعودي بات منافساً قوياً في الساحة، وقد يعيق طموح أرسنال لضم اللاعبين المذكوريْن؛ بل إن الهلال يسعى أيضاً إلى شراء المهاجم الذي يحلم أرسنال بضمة إلى فريقه فيكتور جيوكريس.

وتردد أن أرسنال عرض ضم جيوكريس في مقابل 30 مليون جنيه إسترليني. ويحتاج نادي الهلال إلى تقوية كتيبته بمهاجم قادر على إحراز الأهداف وصنعها؛ خصوصاً أن الهلال يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ سيواجه فريق ريال مدريد في مباراة تقام في 18 يونيو الجاري.

ومن ناحية أخرى؛ أورد موقع «تريبال فتوبول» أمس أن عدداً من أندية الدوري الممتاز السعودي تسعى إلى الفوز بقائد فريق توتنهام الإنجليزي سون هيونغ-مِنْ (32 عاماً). وكانت ثمة تكهنات سابقة بأن سون هيونغ-من يدرس الانتقال للسعودية، ما دعا توتنهام إلى تمديد عقده حتى صيف العام 2026. غير أن موقع «توك سبورت» ذكر أن توتنهام سيرفض أي عرض لشراء سون هيونغ-من. وسيتعين على اللاعب الثلاثيني أن يتخذ القرار بنفسه، خصوصاً أن الشائعات تذهب إلى أن السعوديين عرضوا عليه أجراً يسيل له اللعاب.





عرض هلالي لـ«زيدان»

أورد موقع «ترايبال فوتبول» أمس أن أسطورة ريال مدريد ويوفنتوس زين الدين زيدان رفض عرضاً من الدوري السعودي الممتاز للانتقال للمملكة لمدة سنة في مقابل 100 مليون يورو.

وظل زيدان (52 عاماً) بلا عمل منذ مغادرته نادي ريال مدريد صيف العام 2021. ورفض زيدان مراراً عروضاً للعودة لإدارة الفرق، خصوصاً من جانب نادي مانشستر يونايتد. لكن مجلة «ليكيب» الرياضية الفرنسية تقول إن أحدث العروض تلقاها زيدان من نادي الهلال السعودي، ليدير فريقه لمدة سنة في مقابل 100 مليون يورو. بعدما عزل مديره السابق خورخي جيسوس، إلا أن الهلال تعاقد مع المدرب الإيطالي سيمون إينزاغي.

وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية أمس أن نادي إيفرتون البريطاني يعلق آمالاً كبيرة على احتمال إقدام الهلال على شراء لاعب الوسط أمادو أونانا، بحيث يزيد ايفرتون ما لديه من أموال ليعيد بناء فريقه لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. غير أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يحاول اختطاف أوماما قبل أن يتحرك نادي الهلال السعودي لشرائه.