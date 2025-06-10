أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تركي آل الشيخ، إقامة نزال ضخم ضمن موسم الرياض بين أحد أعظم الملاكمين في العالم ساؤول «كانيلو» ألفاريز (62-2-2، 39 بالضربة القاضية) والنجم الذي لم يُهزم تيرينس كروفورد (41-0، 31 بالضربة القاضية)، والذي سيُقام في لاس فيغاس يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025.وسيتعاون آل الشيخ مع دانا وايت وشركة صلة للترويج لهذا النزال المرتقب على بطولة السوبر المتوسط الموحدة، إذ سيتم بثه مباشرة عبر منصة نتفليكس إلى أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم دون أي تكلفة إضافية.وقبل ليلة النزال الكبرى، سيقوم كل من كانيلو وكروفورد بجولة إعلامية دولية تشمل ثلاث مدن، تبدأ في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة 20 يونيو، ثم ينتقلان إلى نيويورك للمشاركة في Fanatics Fest يوم الأحد 22 يونيو، ويختتمان الجولة في لاس فيغاس يوم الجمعة 27 يونيو.وقال تركي آل الشيخ: «في 13 سبتمبر، سيتواجه كانيلو وكروفورد، وهما أسطورتان في الملاكمة، أخيراً في نزال القرن، سنقدّم إلى جانب دانا وايت وشركة صلة شيئاً استثنائيّاً في لاس فيغاس ليستمتع به الجمهور حول العالم عبر نتفليكس».من جانبه قال دانا وايت: «يريد تركي آل الشيخ تقديم أكبر النزالات التي يرغب جمهور الملاكمة في مشاهدتها، وهذا تماماً ما أبرع فيه. هل تمزح معي؟ أول نزال ملاكمة سأقوم بالترويج له هو كانيلو ضد كروفورد؟ إنه حرفياً نزال يحدث مرة واحدة في العمر. مباشرة يوم السبت 13 سبتمبر، سيُبث عالمياً عبر نتفليكس، إذ سيتواجه اثنان من أعظم الملاكمين في هذه الرياضة في نزال تاريخي من لاس فيغاس».فيما قال كانيلو ألفاريز: «أنا سعيد جداً بصناعة التاريخ مجدداً، وهذه المرة في بطاقة موسم الرياض التي ستُبث عبر نتفليكس. في 13 سبتمبر، أنا مستعد لأثبت مجدداً أنني أفضل ملاكم في العالم».وواختتم تيرينس كروفورد بقوله: «سجلي المثالي يتحدث عن نفسه. أنا أفضل ملاكم في العالم، وبغض النظر عن الخصم أو فئة الوزن، دائماً ما أكون الفائز. في 13 سبتمبر، سترتفع يدي مرة أخرى بينما يشاهد العالم العظمة».