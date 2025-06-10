تعادل منتخب الإمارات الشقيق مع نظيرة القيرغيزستاني بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد دولين عمرزاكوف، في ختام مشوارهما في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي يقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.بدأ «الأبيض» الإماراتي بالتسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها حارب عبدالله، المنفرد في شباك قيرغيزستان في الدقيقة 30، وأدرك منتخب قيرغيزستان التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق كاي ميرك، لتستقر في المركز الخامس قبل الأخير برصيد 8 نقاط بعد مباراتها الوداعية لتصفيات المونديال.وعلى ستاد بونيودكور في طشقند، ووسط أجواء احتفالية رسمية وجماهيرية، حقق منتخب أوزبكستان فوزاً مستحقاً على نظيره القطري، بثلاثة أهداف نظيفة، سجل أهداف المباراة عزيز بيك تورجونبويف وإلدور شومورودوف وأيجور سيرجييف في الدقائق 28 و86 و90+2.وبذلك تحسم الإمارات وقطر بطاقتي التأهل إلى ملحق التصفيات الآسيوية المقرر خلال أكتوبر 2025، بنظام التجمع في دولة مضيفة.