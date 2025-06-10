ودّع منتخب الكويت الشقيق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بخسارة قاسية 4-0 من مستضيفه الكوري الجنوبي، في ختام مشوارهما في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي يقام العام المقبل في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. افتتح سي جين جيون التسجيل لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 30، فيما أضاف زميلاه لي كانغ إن وأوه هيون جيو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و54 على الترتيب.وتكفل لي جاي سونغ بإحراز الهدف الرابع لكوريا الجنوبية في الدقيقة 72، ليختتم «الشمشون»، الذي ضمن تأهله لكأس العالم رسمياً منذ الجولة الماضية، مشواره في التصفيات على أفضل وجه.وارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية، الذي حافظ على مقعده الدائم بالمونديال للنسخة الـ11 على التوالي، إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، علماً أنه المنتخب الوحيد الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم من بين جميع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.في المقابل، توقف رصيد منتخب الكويت، الذي تلاشت آماله رسمياً في بلوغ المونديال، أو حتى اللحاق بالملحق المؤهل لكأس العالم، عند 5 نقاط في المركز السادس.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.