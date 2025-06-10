استعاد منتخب اليابان نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الماضيتين بتعادله مع السعودية وخسارته أمام أستراليا، وتحليقه في صدارة المجموعة الثالثة لتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، إثر فوزه على المنتخب الإندونيسي بنتيجة 6-0، إذ افتتح منتخب «الساموراي»، الذي حجز مقعده رسميا في المونديال المقبل منذ أشهر عدة، التسجيل عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني في الدقيقة 19، وعاد كامادا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث لليابان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف ريويا موريشيتا وشوتو ماشينو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 55 و58 على الترتيب، واختتم ماو هوسويا مهرجان الأهداف اليابانية بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.في المقابل، توقف رصيد منتخب إندونيسيا، الذي ضمن تواجده في الملحق المؤهل للمونديال منذ الجولة الماضية، عند 12 نقطة في المركز الرابع.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.