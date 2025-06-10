في الساعات الأخيرة قبل إغلاق فترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية، دخل نادي الهلال في مفاوضات جادة لضم النجم الفرنسي نغولو كانتي من غريمه التقليدي الاتحاد، وذلك على سبيل الإعارة قصيرة الأمد، وفقاً لتقرير على شبكة «The Athletic».

ونقلت الصحيفة أنه رغم أن الاتفاق لم يُبرم بعد، إلا أن الأجواء تُشير إلى تفاؤل كبير بإمكانية إتمام هذه الصفقة الاستثنائية.

ولم يعلن الهلال حتى ظهر اليوم وقبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات المؤقتة أي صفقة أجنبية، وسط غضب من جماهيره، بينما أعلن قبل أيام تعيين سيمون إنزاغي مديراً فنياً للفريق قادماً من إنتر ميلان الإيطالي. ويضم «الهلال» كوكبة من اللاعبين الأوروبيين مثل روبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش، وبالطبع زميل كانتي السابق في تشيلسي السنغالي خاليدو كوليب.