تواجه الأندية الـ 32 المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو القادم، أزمة حقيقية مع نظام الضرائب الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الجوائز التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، حيث سيتم صرف 525 مليون دولار للأندية المشاركة، بينما سيتم توزيع 475 مليونا بناء على الأداء والنتائج، وفرض الضرائب سيكون له تأثيرات متعددة على الأرباح التي تحققها الأندية من الجوائز المالية والمبيعات خلال البطولة، وكذلك على التذاكر والبضائع المرتبطة بالبطولة، وقد تُفرض «ضرائب مؤقتة» على الأنشطة الاقتصادية للأندية خلال فترة البطولة، مثل الضرائب على عقود اللاعبين أو العائدات من الإعلانات.من جانبه يسعى الـ«FIFA» لإيجاد حل مع الحكومة الأمريكية للحصول على إعفاءات ضريبية خصوصا لضمان جذب الأندية والفعاليات الدولية، حتى لا تؤثر الضرائب على قرار الأندية بشأن المشاركة، خصوصا إذا كانت التكاليف المرتبطة مرتفعة.يذكر أن الأندية المشاركة سيتم توزيعها لـ«8» مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، وتقام مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل الفريقان في المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16، ومرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة مباشرة من دور الـ16 إلى النهائي، ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.